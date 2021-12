Mittelrheinvolleys Neuwied/Andernach verpassen Coup gegen das Topteam VC Wiesbaden III

2:0-Satzführung, dann ein Matchball im Tiebreak: Die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys VC Neuwied/DJK Andernach standen so kurz vor der großen Überraschung in der Regionalliga Südwest, verpassten aber doch den Heimsieg gegen den VC Wiesbaden III. Der Tabellenführer der Vorrundengruppe 2 siegte in der Andernacher Realschulsporthalle mit 3:2 (16:25, 17:25, 25:23, 25:16, 19:17), für die Gastgeberinnen blieb ein Punkt. „Vor dem Spiel hätten wir den gern genommen, jetzt ist er eigentlich zu wenig“, sagte der SG-Trainer Willi Dauer.