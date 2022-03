Mittelrheinvolleys müssen Eintracht Frankfurt besiegen

Die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys VC Neuwied/DJK Andernach stehen in der Abstiegsrunde der Regionalliga Südwest vor einem knackig-vollen Spielprogramm im Monat März. An jedem Wochenende wartet eine Begegnung auf die Kombination aus Neuwied und Andernach, los geht es an diesem Sonntag ab 16 Uhr mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag, einer Nachholpartie vom zweiten Spieltag der Abstiegsrunde. Da die Stammhalle in der Andernacher Realschule nicht verfügbar ist, weicht die SG in die Sporthalle der Carmen-Sylva-Schule nach Neuwied-Niederbieber aus.