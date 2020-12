Mainz-Gonsenheim

Der Aufstieg der Westerwald Volleys in die Oberliga ist nach dem 3:2 (25:27, 25:17, 25:17, 17:25, 15:12)-Erfolg bei der TGM Mainz-Gonsenheim so gut wie perfekt, wie geplant Vollzug in Sachen Meisterschaft konnte der Tabellenführer der Rheinland-Pfalz-Liga aber noch nicht vermelden. Dafür müssen die Volleyballer um Spielertrainer Johannes Delinsky noch einmal gewinnen.