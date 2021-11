Für die Guldentaler Oberliga-Volleyballerinnen steht am Wochenende ein Doppelspieltag an. Am Samstag ist im TuS Heiligenstein der Tabellenzweite ab 19 Uhr in der Langenlonsheimer Sporthalle zu Gast. Am Sonntag müssen die Guldentalerinnen dann um 13 Uhr bei der TSG Mainz-Gonsenheim II antreten. Die Mainzerinnen rangieren auf dem dritten Platz.