Wierschem

Die Entscheidung ist gefallen: Der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) wertet die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Saison in den Dritten Ligen und Regionalligen – Meistertitel werden aber nicht vergeben. Das trifft unter anderem die Volleyballerinnen des FC Wierschem, der als Tabellenführer der Regionalliga Südwest keinen weiteren Titel für den Briefkopf erhält. Aufsteigen in die Dritte Liga dürften die Maifeld Volleys jedoch, die erst vergangenes Jahr in Liga vier aufgestiegen waren. Davon werden sie aber keinen Gebrauch machen.