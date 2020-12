Wierschem

Offen sein für Neues – irgendwie steht die laufende Saison in der Regionalliga Südwest für die Volleyballerinnen des FC Wierschem auch unter diesem Motto. In der neuen Spielklasse hat sich der Aufsteiger in den bisherigen 15 Spielen bravourös geschlagen und führt sensationell die Tabelle an. Ein Titelgewinn ist nicht ausgeschlossen – der Sprung in die Dritte Liga wäre natürlich ein weiteres Novum in der Geschichte des kleinen Klubs vom Maifeld.