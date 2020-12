Wierschem

Dass sie ihre Tabellenführung in der Regionalliga Südwest wegen des Corona-bedingten Saisonabbruchs zwei Spieltage vor Schluss nicht in den Gewinn der Meisterschaft ummünzen konnten, schmerzt die Volleyballerinnen des FC Wierschem zwar noch immer. Dennoch richten sie den Blick spätestens seit Wiederaufnahme des Trainings – zunächst auf dem Beachvolleyballfeld, dann auch in der Halle – nach vorn. „Wir sind weiter traurig, weil wir überzeugt waren, den Titel holen zu können“, sagt die FC-Kapitänin Donna Sesterhenn. „Aber das wollen wir jetzt in neue Energie umsetzen, um wieder eine gute Rolle zu spielen.“