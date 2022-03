Eigentlich hätten die Volleyballer der SSG Etzbach erst am 26. März ihr letztes Spiel in Staffel A der Rheinland-Pfalz-Liga bestritten. Doch auf eigenen Wunsch hin wurde das Auswärtsspiel bei der TG Konz vorverlegt und wird nun schon an diesem Sonntag ab 15 Uhr ausgetragen.