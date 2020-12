Sinzig

Bislang waren die Volleyballer der LAF Sinzig nur stiller Beobachte in der Regionalliga Südwest. An diesem Wochenende geht es aber auch für sie endlich los, vier Wochen nach dem offiziellen Saisonbeginn, mit dem Auswärtsspiel am Sonntag (16 Uhr) bei der TG Mainz-Gonsenheim II.