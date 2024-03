Plus Bad Breisig/Sinzig

LAF Sinzig behaupten gute Ausgangsposition – „Endspiel“ rückt näher

Von Lutz Klattenberg

In der Volleyball-Regionalliga Südwest haben sich die LAF Sinzig die Chancen auf den dritten Tabellenplatz erhalten. Im Nachholspiel gegen den TV Walpershofen setzte sich die Mannschaft von Trainer Gilbert Deurer mit 3:0 (25:22, 25:19, 25:16) durch. Zwei Spieltage vor Saisonende haben die LAF als Tabellenvierter nun nur noch drei Zähler Rückstand auf den Tabellendritten DSW Darmstadt, der am letzten Spieltag zu Gast in Bad Breisig sein wird.