Krippes-Team ist zurück im Spiel: Die Westerwald Volleys lassen der Auftaktniederlage ein 3:0 in Gonsenheim folgen

Nach dem enttäuschenden Saisonauftakt war der zweite Spieltag in der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ganz nach dem Geschmack der Westerwald Volleys: Bereits am Samstagabend verlor Auftaktgegner und Meisterschaftsfavorit TV Wiesbach in Saarlouis mit 2:3, und beim eigenen Match bei der TG Mainz-Gonsenheim III am Sonntag holten die Kombinierten aus SC Ransbach-Baumbach und BC Dernbach/Montabaur dann mit dem 3:0-Sieg die volle Punktzahl. In der Tabelle rückten die Westerwälder dadurch ins Mittelfeld vor.