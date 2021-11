Krippes will die Serie fortsetzen – Westerwald Volleys haben mit Bad Salzig eine Rechnung offen

Mit Spannung erwarten die Westerwald Volleys am heutigen Samstagabend um 19 Uhr in der Sporthalle Ransbach-Baumbach den TV Sebamed Bad Salzig. Das Team um Trainer Florian Grajewski hat sich nach seinem schwachen Saisonstart zuletzt mit Siegen gegen Bliesen und Limbach in der Tabelle der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar nach vorne gespielt. „Wir kennen die Mannschaft gut, sie spielt dynamisch und variantenreich. Das wird kein Spaziergang“, sind sich Alexander Krippes und sein Co-Trainer Johannes Delinsky sicher.