Krippes und Co. nehmen in der Oberliga Fahrt auf – Westerwald Volleys siegen in Speyer mit 3:1

Die Westerwald Volleys kommen in der Volleyball-Oberliga auf Touren und werden mehr und mehr ihrem Anspruch gerecht, am Ende der Saison ganz oben mitzumischen und den angepeilten Aufstieg in die Regionalliga zu realisieren. Mit 3:1 (25:20; 23:25; 25:19; 25:21) haben die Kombinierten aus BC Dernbach/Montabaur und SC Ransbach-Baumbach am Wochenende das Auswärtsspiel beim TSV Speyer II gewonnen und sind nach vier Spieltagen, in denen sie neun Punkte geholt haben, auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt. Dort liegen die Westerwälder punktgleich mit dem Tabellenersten VC Mainz und dem zweitplatzierten TV Walpershofen.