Knappes 1:3 im Pokalfinale: Oberligist Bad Salzig hält gegen Drittligist sehr gut mit

Zwei Wochen vor dem Start der Volleyball-Oberliga war der TV sebamed Bad Salzig Ausrichter des Verbandspokal im Rheinland. Am Ende stand für den Gastgeber der Viererrunde der zweite Platz zu Buche nach einem klasse Finale (1:3) gegen Drittligist SG Westerwald Volleys.

„Ein cooles Spiel“, sagte Bad Salzigs Spielertrainer Julius Hammes zum Duell der beiden Favoriten, die im Halbfinale jeweils 3:0 gegen die Westewald Volleys II (Bad Salzig) und FSV Trier-Kürenz gewonnen hatten.

„Wir waren total ebenbürtig“, sagte Hammes zum Endspiel, in dem Bad Salzig ohne drei Stammspieler nur den dritten Satz mit 31:29 (!) holen konnte. Platz zwei reichte zur Qualifikation für das Landespokalfinale am 29. September, für das sich der TV als Ausrichter bewerben will. mb