Kleine Klassenfahrt: Zwei Auswärtsspiele für Bad Salzig im Saarland

Für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig steht wieder eine „kleine Klassenfahrt“ an, wie es der verletzte Spieler und Sprecher Simon Feld formuliert. Es geht zunächst zum TV Bliesen II (Samstag, 15 Uhr), dann zum Übernachten in eine Jugendherberge nach Saarlouis, bevor es am Sonntag (14 Uhr) zur Revanche gegen den TV Wiesbach kommt, den die Bad Salziger vor einer Woche mit 3:2 geschlagen haben.