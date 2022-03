An diesem Samstagabend treten die Volleyballerinnen des VC Neuwied in der Bundesliga letztmals in der Saison 2021/2022 zu einem Heimspiel an. Im exklusiven Interview mit der Rhein-Zeitung spricht Neuwieds Trainer Dirk Groß unter anderem über seine Beweggründe und wie er die Entwicklungsmöglichkeiten für seinen bisherigen Verein sieht.