Die Oberligaakteure der Westerwald Volleys stehen an diesem Wochenende vor der besonderen Herausforderung eines Doppelspieltags gegen den starken Verfolger TV Walpershofen (Dritter mit einem Punkt Rückstand) und das Mittelfeldteam der VSG Saarlouis. Samstags reisen die Kombinierten aus BC Dernbach/Montabaur nach Walpershofen (Sa., 18 Uhr), ehe 22 Stunden später in eigener Halle der Anpfiff gegen die VSG Saarlouis erfolgt (So., 16 Uhr).