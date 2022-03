Die Volleyballer der SSG Etzbach haben ihr letztes Spiel in Staffel A der Rheinland-Pfalz-Liga verloren und werden nach der klaren 0:3 (25:14, 25:14, 25:22)-Niederlage bei der TG Konz aller Voraussicht nach in einer Playdown-Runde, in der der Letzte und der Vorletzte gemeinsam mit denen aus Staffel B um den Klassenverbleib kämpfen.