Die wichtigste Nachricht vorab: Der Spielbetrieb in der Regionalliga Südwest geht trotz verschärfter Lage in der Coronavirus-Pandemie erst einmal weiter. Damit steigt auch das Duell der Volleyballerinnen des FC Wierschem und der SG Mittelrheinvolleys Neuwied/Andernach am Sonntag (ab 16 Uhr) in der Sporthalle Kaisersesch.