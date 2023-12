Besser könnten die Voraussetzungen für die Volleyball-Abteilung der SSG Etzbach für den sportlichen Jahresausklang kaum sein. Die Verbandsliga-Männer und die Landesliga-Frauen bestreiten am Samstag parallel ab 13 Uhr in der Großsporthalle in Hamm Heimspiele und wollen mit Erfolgserlebnissen für prächtige Stimmung auf der anschließenden Weihnachtsfeier des Vereins sorgen.