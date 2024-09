Plus Langenlonsheim

Guter Auftakt für den VSC Guldental: Aufschläge machen Unterschied aus

Nach knapp zwei Stunden hatten die Volleyballerinnen des VSC Guldental ihren ersten Sieg der neuen Oberliga-Saison eingetütet. Sie bezwangen in der gut besuchten Sporthalle in Langenlonsheim in ihrer Auftaktpartie den VfL Oberbieber mit 3:1.