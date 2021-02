Ende Januar trafen sich die Mannschaften des VC Neuwied und des MTV Stuttgart II zu ihrem Rückrundenspiel in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd der Frauen. Die Wirren der Corona-Pandemie hatten im Oktober 2020 dafür gesorgt, dass die Begegnung der Hinrunde in Neuwied ausfallen musste. Jetzt erst kann der VC Neuwied den Nachwuchs des Erstligisten an diesem Samstag (Anpfiff: 19 Uhr) zum Nachholspiel aus der Hinrunde in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums begrüßen.