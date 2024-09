Plus Bad Salzig

Gewohnt ungewohnt: TV sebamed Bad Salzig weicht gegen den TSV Speyer nach Emmelshausen aus

Ausweichen und die nächsten drei Punkte erreichen: Das ist das Ziel des Volleyball-Oberligisten TV sebamed Bad Salzig vor dem Heimspiel am Samstag (18 Uhr) in gewohnt ungewohnter Umgebung, denn der TV weicht abermals in die Emmelshausener Großsporthalle aus, zu Gast ist der TSV Speyer.