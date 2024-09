Plus Ransbach-Baumbach

Generalprobe für Drittligist Westerwald Volleys: Gastgeber ist am Sonntag Favorit im Landespokal

Knapp eine Woche vor dem Saisonauftakt in eigener Halle gegen die Freien Turner Freiburg II (Samstag, 5. Oktober, 19 Uhr, in Ransbach-Baumbach) steht für die Westerwald Volleys in eigener Halle die Generalprobe an: Der Drittligist ist am Sonntag ab 11 Uhr Gastgeber und zugleich klassenhöchster Teilnehmer beim Landespokal.