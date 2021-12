Am Ende der Hinrunde präsentieren sich der TV Wiesbach und die Westerwald Volleys als die beiden Ausnahmemannschaften der Volleyball-Oberliga und stehen sich kurz vor der Weihnachtspause beim Start in die Rückrunde im absoluten Topsiel gegenüber. Am heutigen Samstagabend (19.30 Uhr, Wiesbachhalle) wird sich entscheiden, wer als Primus in das neue Kalenderjahr 2022 startet und dort zumindest mit einem psychologischen Vorteil in das Restprogramm einsteigt.