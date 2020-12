Andernach

„Das erste Saisonziel ist erreicht“, sagte Trainer Willi Dauer hochzufrieden. Nach dem 3:0 (25:13, 25:11, 25:13)-Kantersieg in der Andernacher Berufsschulhalle gegen den Vorletzten TSV Speyer haben die Volleyballerinnen der SG Neuwied/Andernach den zweiten Platz in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bereits sicher, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga berechtigt.