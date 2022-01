In der Regionalliga Südwest steht für die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys und des FC Wierschem die entscheidende Saisonphase an. Am Sonntag starten die beiden Klubs in die Abstiegsrunde, nach insgesamt sechs Spieltagen haben dort – so der aktuelle Stand – nur die beiden Bestplatzierten den Klassenverbleib sicher.