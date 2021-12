Während der FC Wierschem in der Frauenvolleyball-Regionalliga Südwest seinen jüngst errungenen dritten Platz verteidigen möchten, geht es für die SG Mittelrheinvolleys am Wochenende darum, nach zuletzt erlittenen Enttäuschungen wieder in die Spur zu finden. Allerdings kommt der Tabellenführer.