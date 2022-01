Die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys und des FC Wierschem müssen in der Regionalliga Südwest in die Abstiegsrunde. Immerhin überholte das Team aus Andernach und Neuwied dank eines klaren Auswärtssieges bei Schlusslicht TG Bad Soden II die Maifeldvolleys, die am neunten Spieltag der Vorrundengruppe 2 chancenlos bei Tabellenführer VC Wiesbaden III waren.