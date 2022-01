In der Volleyball-Bundesliga der Frauen geht es gerade zu wie beim gemeinsamen Puzzeln im Familienkreis. Corona-bedingt ist der Spielplan in dieser Woche erheblich durcheinandergeraten. Die Spielleitung bei der Volleyball-Bundesliga GmbH (VBL) in Berlin lässt es gemeinsam mit den zwölf Klubs indes nicht an Einfallsreichtum fehlen, den Spielausfällen so gut als möglich zu trotzen. Wie die Puzzleteile zusammengefügt werden, wird am Beispiel dieses Wochenendes deutlich.