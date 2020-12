Feldkirchen

Das für Sonntag angesetzte Spiel der Volleyballer des TV Feldkirchen in der 3. Liga Süd gegen den Tabellenführer ASV Botnang findet nicht statt. Die TVF-Teammanagerin Thi Hong Nhung Lai teilte mit, das ihr Verein am Mittwoch beim Deutschen Volleyball Verband (DVV) eine Spielverlegung beantragt hatte. „Unsere Bedenken, dass die Spitzenwerte der Corona-Pandemie sowohl hier in Neuwied, als auch in Botnang bei Stuttgart nicht aus dem Risikobereich rot herauskommen, waren groß. Auch wenn wir gerne in der 3. Liga aktiv sind, geht doch die Gesundheit vor. Letztlich bleibt es immer noch ein Hobby“, sagte die Teammanagerin.