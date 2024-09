Plus Feldkirchen

Feldkirchen: Trainer Kurz wünscht sich etwas weniger Spannung

Von Christoph Hansen

i Da hat jemand offenbar schon vor dem ersten Aufschlag der neuen Volleyballsaison Spaß: Feldkirchens Trainer Andreas Kurz. Foto: Jörg Niebergall

Für die Volleyballer des TV Feldkirchen beginnt an diesem Samstag die Saison 2024/2025 in der Regionalliga Südwest. Die Mannschaft von TVF-Trainer Andreas Kurz geht in nahezu unveränderter Formation in die neue Runde.