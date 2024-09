Plus Hamm

Fehlendes Training hält SSG-Teams nicht auf: Etzbacher Frauen gewinnen Heim-Doppelspieltag – Männer souverän

i „Sie war überragend“: Hans-Jürgen Schröder verteilte nach den beiden Auftaktsiegen der SSG Etzbach gegen die SG Maifeld-Volleys II und III (rote Trikots) ein Extralob an Veronika Schwarz (in Schwarz). Foto: Jürgen Augst/jogi

Sowohl Julian Schröder, der Spielertrainer der Volleyball-Verbandsliga-Männer der SSG Etzbach, als auch sein Vater Hans-Jürgen, der Trainer der SSG-Frauenmannschaft, wussten, dass sich der Start aufgrund der fehlenden Trainingseinheiten in der heimischen Halle – die Grundschulhalle in Hamm wurde kernsaniert und erst in der vergangenen Woche wieder geöffnet – schwierig gestalten könnte. Nach einem souveränen ersten Spieltag beider Teams wurden aber die leichten Zweifel schnell beseitigt.