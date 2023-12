Das Nachholspiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar ist gleichzeitig ein Spitzenspiel: Wenn die Volleyballerinnen des FC Wierschem am Sonntag, 16 Uhr, in der Polcher Maifeldhalle auf den TuS Heiligenstein treffen, ist dies auch das Duell des Zweiten mit dem nur um einen Punkt dahinter liegenden Drittplatzierten der Tabelle. Der Sieger schließt zum Spitzenreiter TV Düppenweiler auf, der eine Partie mehr absolviert und an dem Wochenende spielfrei hat.