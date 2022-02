Die Oberliga-Volleyballerinnen des VSC Guldental freuen sich über die Rückkehr ihrer Fans: Fand der Überraschungscoup über Spitzenreiter TV Lebach noch vor leeren Rängen statt, dürfen beim Heimspiel-Doppelpack an diesem Wochenende wieder Zuschauer in die Langenlonsheimer Schulsporthalle. Am heutigen Freitag um 20 Uhr geht es gegen die TGM Mainz-Gonsenheim II, am Samstag, 19 Uhr, ist der Vorletzte TV Wiesbach zu Gast.