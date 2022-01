Etzbachs Vorsitzender Schröder übt vor Doppelspieltag Kritik: „Gezwungen zu spielen“

Jeweils zwei Spiele sollten die Frauen und Männer der SSG Etzbach in der heimischen Großsporthalle in Hamm am heutigen Samstag bestreiten. Doch die Entscheidung des Volleyballverbandes, bis Ende Januar aufgrund der Gefahr durch die Omikron-Variante des Coronavirus auf einen freiwilligen Spielbetrieb zu setzen, nimmt Einfluss auf den Spieltag. So spielen die Männer nur gegen die VVRP-Landesauswahl 05/06 (13 Uhr), während die Frauen ab 17 Uhr an gleicher Stelle gegen die Westerwald Volleys und den TuS Asbach antreten.