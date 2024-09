Plus Etzbach

Etzbachs Volleyballteams legen los: Männer beginnen bei Aufsteiger – Frauen bestreiten Heim-Doppelspieltag

Die Volleyball-Verbandsliga Nord startet an diesem Wochenende sowohl bei den Männern als auch den Frauen in die neue Spielzeit. Während die Frauenmannschaft nach dem Abstieg aus der Rheinland-Pfalz-Liga am Samstag ab 15 Uhr in der Grundschulhalle in Hamm einen Doppelspieltag gegen die zweite und dritte Garnitur der SG Koblenz-Maifeld-Volleys absolvieren wird, ist das Männerteam am Sonntag ab 10 Uhr als amtierender Vizemeister bei Aufsteiger TV Vallendar gefordert.