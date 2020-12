Etzbach

Wer dieser Tage auf der Internetseite des Volleyballverbandes Rheinland-Pfalz nachsehen will, wer wann gegen wen spielt, der wird bei den Spielklassen auf Landesebene zwar Paarungen vorfinden, nicht aber Datum und Uhrzeit. „Termin folgt“ ist jeder Begegnung vorangestellt. Wer herausfinden will, was es damit auf sich hat, der wird dann auf der Startseite fündig. Dort ist in einem Eintrag vom 31. August davon die Rede, dass der Saisonstart 2020/21 in den Rheinland-Pfalz- und Verbandsligen „bis nach den Herbstferien“ wird.