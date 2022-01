Guldental

Erneut ohne etatmäßige Zuspielerin

Der VSC Guldental spielt am morgigen Sonntag ab 13 Uhr in der Volleyball-Oberliga der Frauen beim Tabellennachbarn in Landau. Wieder steht der Guldentaler Trainer Thomas Schmidt vor der schweren Aufgabe, eine schlagkräftige Truppe auf das Spielfeld zu schicken. Von seinen drei etatmäßigen Zuspielerinnen gehört im Duell mit dem Tabellensiebten keine dem Kader an, deshalb übernimmt den Part wieder Milena Freudenberger.