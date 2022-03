Endspurt beginnt in Gensingen: Westerwald Volleys wollen sich als Spitzenreiter keinen Ausrutscher erlauben

Noch drei Saisonspiele sieht das Restprogramm der Westerwald Volleys bis zum geplanten Saisonende am 27. März vor. Spätestens dann will die Mannschaft um Spielertrainer Alexander Krippes ihr hoch gestecktes Ziel feiern: die Meisterschaft in der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und damit verbunden den Aufstieg in die Regionalliga. Der nächste Schritt auf diesem Weg: Am heutigen Samstag (20 Uhr) treten die Kombinierten vom BC Dernbach/Montabaur und dem SC Ransbach-Baumbach in der Sporthalle der BBS Bad Kreuznach gegen den Tabellenvierten TuS Gensingen an.