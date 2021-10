Der September war der Hochzeitsmonat beim VSC Guldental. Drei Spielerinnen haben geheiratet. Doch das ist nicht der Grund, warum der Volleyball-Oberligist, der im Frühjahr 2020 den Aufstieg schaffte, schleppend in die neue Runde gestartet ist. Am heutigen Samstag steht um 19 Uhr das erste Heimspiel an. In der Langenlonsheimer Schulsporthalle ist der TV Düppenweiler zu Gast. Wir sprachen mit VSC-Trainer Thomas Schmidt.