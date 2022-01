Ediger-Eller

Ediger-Eller: Spiele sollen stattfinden

Es wird am Sonntag ab 12 Uhr einiges los sein in der Bremmer Grundschulhalle, wenn die Verbandsliga-Volleyballer des VBC Ediger Eller an einem Doppelheimspieltag zunächst auf den TuS Immendorf und dann auf den TV Vallendar treffen. Beide Gegner spielen im Anschluss noch gegeneinander. Allerdings wird das alles ohne Zuschauer stattfinden.