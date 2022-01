Dass die Hauptsache beim Volleyball-Verbandsligisten VBC Ediger-Eller das Spielen an sich ist in diesen Tagen, hatte Trainer Hubertus Niemann vor der Partie beim TV Vallendar noch einmal unterstrichen. Wenn dann aber noch ein Sieg dazu kommt, nehmen die Moselaner den natürlich auch gerne mit – so wie das 3:1 (25:12, 25:22, 23:25, 25:17) beim Tabellenvorletzten, mit dem Ediger-Eller seinen vierten Platz in der Achterliga festigte.