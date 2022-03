Für die Volleyballerinnen des VC Neuwied steht am Mittwoch zum dritten Mal ein Bundesliga-Heimspiel in fremder Halle auf dem Programm. Die Deichstadtvolleys sind ab 19.30 Uhr in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit in Wiesbaden zumindest auf dem Papier Gastgeberinnen in der Begegnung VC Neuwied gegen VC Wiesbaden.