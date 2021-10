Dritte Liga: Männer des TV Feldkirchen verlieren gegen die TSG Blankenloch 0:3

Die Drittliga-Volleyballer des TV Feldkirchen scheinen in der 3. Liga Süd erneut vor einer sehr schweren Saison zu stehen. Sie unterlagen auch in ihrem ersten Heimspiel nach extrem langer Zeit gegen die TSG Blankenloch mit 0:3 (19:25, 16:25, 17:25), obwohl sie sich viel vorgenommen hatten. Diese erneut deutliche Niederlage am zweiten Spieltag entsprang nicht einer fehlenden kämpferischen Einstellung, es war die Summe vieler spielerischer Kleinigkeiten, die das Team des neuen Feldkirchener Trainers Andreas Kurz nicht zu ihrem erdachten Spiel finden ließen.