Es gibt wahrlich schlimmeres, als nach mehr als anderthalb Jahren Zwangspause gleich mit einem Heimspieltag in die Saison zu starten. Dass die Volleyballer der SSG Etzbach zum Auftakt in der Rheinland-Pfalz-Liga auch noch vier von sechs Punkten holten, machte die Rückkehr in den Wettkampf-Modus dann auch zu einer gelungenen Angelegenheit.