In neuneinhalb Wochen schlagen die Volleyballerinnen des VC Neuwied erstmals in der 1. Bundesliga auf. Ehe am Mittwoch, 6. Oktober, ab 19 Uhr die Roten Raben Vilsbiburg zu Gast in der Sporthalle des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied sein werden, warten auf die zwölf Spielerinnen und das Trainer- und Betreuerteam die harte Wochen der Saisonvorbereitung.