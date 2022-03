Der VC Neuwied hat sein „Ersatzheimspiel“ in der Volleyball-Bundesliga der Frauen in Wiesbaden gegen die in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit heimische Mannschaft des VC Wiesbaden mit 1:3 (25:19, 20:25, 15:25, 11:25) verloren (wir berichteten).