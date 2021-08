Das war ein strapaziöses Wochenende für das neu formierte Team der Deichstadtvolleys: Nach der ausgedehnten Trainingseinheit mit dem Bundesligakonkurrenten VC Wiesbaden am Vorabend in Neuwied (siehe weiteren Text auf dieser Seite) ging es am Samstag für den Erstligaaufsteiger VC Neuwied zum ersten Vorbereitungsspiel gegen den etablierten USC Münster nach Lüdinghausen in Westfalen.