Das Streben nach Perfektion: Formstarke Westerwald Volleys peilen gegen Limbach den vierten Sieg in Serie an

Auch gegen den TV Limbach möchten die Westerwald Volleys am Samstagabend (19 Uhr) vor eigener Kulisse in der Sporthalle Ransbach-Baumbach das Feld als Sieger verlassen. „Nach drei Siegen in Folge haben wir Selbstvertrauen getankt und Spielroutine gewonnen“, stellt Alexander Krippes, der Spielertrainer der Kombinierten aus BC Dernbach/Montabaur und SC Ransbach-Baumbach, fest. Diesen Schwung wollen die Westerwälder in der Volleyball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gegen die saarländischen Gäste nutzen, um das Rad des Erfolgs weiterzudrehen.